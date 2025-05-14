Intel выпустит двухчиповую видеокарту ARC B580 с 48 ГБ памяти

Это значительно превышает типичные объемы памяти для игровых видеокарт и намекает на профессиональное или рабочее применение. Карта будет представлена на выставке Computex 2025 и, вероятно, станет эксклюзивным продуктом одного из партнеров Intel, так как сама компания не планирует выпускать референсные дизайны для таких решений.

Детали о других партнерах, работающих над аналогичными проектами, пока не раскрыты.

Источник отмечает, что версия ARC B580 с одним GPU и 24 ГБ памяти не выйдет в ближайшие месяцы, что может быть связано с ограниченным производственным планом или сложностями в разработке новых графических процессоров.