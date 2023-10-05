Intel выпустит конкурента бюджетной видеокарте NVIDIA RTX 3050

Оказалось, что она будет конкурировать с NVIDIA RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600.

Недавно появившиеся данные указывают на то, что Intel внесла некоторые изменения в спецификации A580, в частности, увеличив мощность видеокарты с 175 Вт до 185 Вт.

Это дополнительное энергопотребление, по мнению компании, необходимо для того, чтобы сделать их продукт конкурентоспособным на рынке.

Arc A580 будет оснащена 24 Xe-ядрами и станет первой и единственной моделью в линейке A5. Интересно, что только два бренда, Sparkle и ASRock, планируют выпустить GPU на базе A580.

В то время как Intel готовится к выпуску своего нового продукта, NVIDIA, по слухам, работает над менее мощной версией RTX 3050.

Новая модель, которая, возможно, будет называться RTX 3050 6 ГБ, получит GPU GA107-325 и уменьшенную тактовую частоту до 1470 МГц, что приведёт к снижению производительности на 20%.