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Компьютеры
Опубликовано 16 мая 2024, 12:00
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Intel выпустит приложение для подключения нескольких компьютеров к одному монитору

Для совместной работы
Intel представит решение для объединения нескольких компьютеров (ноутбуков), работающих на Windows через подключение к одному монитору. Для этого компания выпустила приложение Thunderbolt Share.
Intel выпустит приложение для подключения нескольких компьютеров к одному монитору

© Intel

Технология Thunderbolt Share позволяет объединять множество устройств с визуализацией всех данных на одном экране. Первая версия приложения рассчитана пока на подключение двух компьютеров.

Подключаться можно будет в режиме разделённого экрана, а также использовать экран в качестве дополнительного монитора. Это позволит синхронизировать и переносить данные между компьютерами и управлять настройками и функционалом разных устройств на одном мониторе.

Однако подключить таким образом получится только лицензированные устройства. На данный момент заявлены MSI, Lenovo, Acer, Razer, Kensington, Belkin, Promise Technology и Plugable. Но это не весь список, весь перечень ещё не опубликован.

Источник:Videocardz
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#монитор
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