Intel выпустит процессор для ноутбуков Panther Lake в 2025 году

Опубликовано 02 ноября 2024, 21:001 мин.
Intel выпустит процессор для ноутбуков Panther Lake в 2025 годуЭто будет последний чип с внешними технологиями
Китайский портал IT Home со ссылкой на выступление главы Intel Патрика Гелсингера на конференции, посвящённой итогам третьего квартала 2024 года, назвал сроки запуска новых процессоров Panther Lake.
По сообщениям инсайдеров, Гелсингер назвал второй квартал 2025 года. Также известны некоторые детали: Panther Lake будет выпускаться по 18А техпроцессу.
К тому же это будет последний из процессоров не только для ноутбуков, но и для ПК, который выпустят с комбинированными технологиями — собственными Intel и от внешних поставщиков, в частности TSMC. Следующее поколение процессоров для десктопа — Nova Lake — будет производиться исключительно на внутренних предприятиях Intel. Инсайдеры говорят по меньшей мере о 70% кремниевой продукции Intel, которая будет производиться на собственном литейном производстве вендора.