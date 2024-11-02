Intel выпустит процессор для ноутбуков Panther Lake в 2025 году

По сообщениям инсайдеров, Гелсингер назвал второй квартал 2025 года. Также известны некоторые детали: Panther Lake будет выпускаться по 18А техпроцессу.

К тому же это будет последний из процессоров не только для ноутбуков, но и для ПК, который выпустят с комбинированными технологиями — собственными Intel и от внешних поставщиков, в частности TSMC. Следующее поколение процессоров для десктопа — Nova Lake — будет производиться исключительно на внутренних предприятиях Intel. Инсайдеры говорят по меньшей мере о 70% кремниевой продукции Intel, которая будет производиться на собственном литейном производстве вендора.