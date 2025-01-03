Intel выпустит версию видеокарты ARC B580 с 24 ГБ памяти

Ожидается, что новинка будет ориентирована на профессиональный рынок, включая задачи производительности и вычисления в сфере ИИ, требующие большого объема видеопамяти.

Как сообщает китайский ресурс Quantum We, Intel планирует использовать 12 чипов GDDR6 в Arc B580 с кодовым названием BMG-G21.

Выпуск может состояться в конце I или начале II квартала 2025 года, но текущий дефицит чипов B580 может внести коррективы в сроки запуска.

Новая модель заменит серию Arc Pro, которая ранее была ориентирована на профессионалов, и станет альтернативой на фоне снижающегося спроса на AMD Radeon Pro и NVIDIA Quadro.