Intel закрыла «дыру» в старых процессорах, но ухудшила при этом их производительность

Этот апдейт направлен на устранение «дыры». Но в то же время он привёл к снижению производительности в определённых сценариях.

Уязвимость Downfall влияет на программное обеспечение, которое активно использует инструкции AVX2/AVX-512 GATHER.

В отличие от многих предыдущих уязвимостей процессора, где производительность снижалась в сценариях с большим количеством ввода-вывода или другими взаимодействиями между пользовательским пространством и ядром, уязвимость Downfall может тормозить софт, полностью работающий в пользовательском пространстве, если используется достаточное количество инструкций VGATHER.

Представители Intel сообщили о потере производительности до 50% в экстремальных случаях. Однако тестирование показало, что на практике потери производительности оказались менее значительными, но всё равно заметными.