Intel заняла лишь одно место в топ-15 продаваемых процессоров Amazon США и то в конце

По данным площадки, первые 14 позиций в топ-15 принадлежат чипам Ryzen, а Intel представлена лишь на 15-й строчке.

Лидером продаж стал AMD Ryzen 7 9800X3D — флагманский восьмиядерный процессор, ориентированный на максимальную игровую производительность.

Второе место занял более доступный Ryzen 5 9600X, а третье — по-прежнему популярный Ryzen 7 7800X3D. Таким образом, AMD доминирует как в верхнем, так и в среднем ценовых сегментах.

Самым продаваемым CPU Intel в рейтинге оказался Core i9-14900K, но он не смог подняться выше 15-й позиции.

Amazon не уточняет, идет ли речь о продажах в штуках или в денежном выражении. Однако характерно, что в топе преобладают процессоры дороже $400, что косвенно указывает именно на оборот, а не на количество проданных устройств.