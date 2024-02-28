Intel запланировала оснастить 100 млн компьютеров собственными ИИ-процессорами до конца 2025 года

Компания планирует к 2025 году оснастить 100 млн ПК своими процессорами, обладающими встроенными блоками для работы с искусственным интеллектом.

Так, уже в 2024 году Intel рассчитывает отгрузить 40 млн таких процессоров, а в 2025 году – еще 60 млн. Это означает, что к концу следующего года более 20% всех проданных CPU для ПК будут иметь возможность локального ускорения ИИ-приложений.

Intel не единственная компания, которая делает ставку на ИИ. AMD, Apple и Qualcomm также разрабатывают свои решения в этой области. Но Intel уверена, что ее процессоры Intel Core Ultra с встроенным нейронным сопроцессором (NPU) будут иметь ряд преимуществ.

Компания активно сотрудничает с Microsoft, чтобы оптимизировать операционную систему Windows и ИИ-ассистента Copilot для работы с NPU. Copilot можно будет вызывать с помощью отдельной кнопки на клавиатуре.