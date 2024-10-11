Intel запустила разработку видеокарт нового поколения Xe3 «Celestial»

Недавно в коде Linux 6.13 появились упоминания о Xe3, а также новые PCI-идентификаторы для процессоров серии Panther Lake «Core Ultra Series 3».

Ожидается, что Xe3 предложит значительные улучшения по сравнению с Xe2, которая показала 50% прирост производительности.

Panther Lake обещает интеграцию до 12 ядер Xe3, что превышает 8 ядер, доступных в Lunar Lake. Это сулит более высокую производительность в iGPU и лучшую энергоэффективность.

Intel также готовится к выпуску Xe3 «Celestial» во II половине 2025 года.