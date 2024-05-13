Intel защитит разъем PCIe от перегрева с помощью новой разработки

Стандарты PCIe переживают значительные обновления, и с ростом скорости передачи данных, ожидаемом в будущих стандартах, таких как PCIe 6.0 и PCIe 7.0, возникли опасения по поводу перегрева.

Для борьбы с высокими температурами в новых интерфейсах, Intel представила уникальный механизм охлаждения, включающий контроль скорости PCIe.

В свежем обновлении драйвера Linux, компания решила решить проблему перегрева, связанную с современными стандартами PCIe. Поскольку установка активного охлаждающего решения на сам интерфейс PCIe невозможна, апдейт драйвера снижает скорость разъема в случае высоких температур.

И хоть предложенное решение и выглядит эффективным, есть опасения по поводу производительности. Однако мы еще далеко до того момента, когда эта техника будет реализована, поэтому сейчас нет поводов для беспокойства.