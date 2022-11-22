Интересный факт: по цене предфлагманской видеокарты NVIDIA RTX 4080 можно купить полноценный игровой ПК

Интересный факт: по цене предфлагманской видеокарты NVIDIA RTX 4080 можно купить полноценный игровой ПКЭто какое-то сумасшествие
Не так давно NVIDIA начала продавать свою новейшую видеокарту RTX 4080. Это предтоповая модель, которая, внезапно, пользуется меньшей популярностью, чем флагманская RTX 4090.
Есть мнение, что причина тому — более слабое соотношение цена/производительность в сравнении со старшей моделью.
Раскручивая эту тему, YouTube-блогер Bitwit решил проверить, а какой компьютер можно собрать за стоимость NVIDIA RTX 4080. Оказалось, что за те 1200 долларов, которые просят за видеокарту, можно купить полноценный игровой компьютер.
videocardz.com
Речь идёт о сборке на основе процессора Ryzen 5 5600X, материнской платы MSI B550-A Pro, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокарты Radeon RX 6800 XT. При этом в него также будет установлен SSD-накопитель на 1 ТБ и блок питания EVGA на 600 Вт.
Такой ПК, по словам блогера, способен вытянуть Forza Horizon 5 при 100 fps.