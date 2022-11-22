Интересный факт: по цене предфлагманской видеокарты NVIDIA RTX 4080 можно купить полноценный игровой ПК

Есть мнение, что причина тому — более слабое соотношение цена/производительность в сравнении со старшей моделью.

Раскручивая эту тему, YouTube-блогер Bitwit решил проверить, а какой компьютер можно собрать за стоимость NVIDIA RTX 4080. Оказалось, что за те 1200 долларов, которые просят за видеокарту, можно купить полноценный игровой компьютер.