Компьютеры
22:01, 22 ноября 2022
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Интересный факт: по цене предфлагманской видеокарты NVIDIA RTX 4080 можно купить полноценный игровой ПК

Это какое-то сумасшествие

Не так давно NVIDIA начала продавать свою новейшую видеокарту RTX 4080. Это предтоповая модель, которая, внезапно, пользуется меньшей популярностью, чем флагманская RTX 4090.

Интересный факт: по цене предфлагманской видеокарты NVIDIA RTX 4080 можно купить полноценный игровой ПК

Есть мнение, что причина тому — более слабое соотношение цена/производительность в сравнении со старшей моделью.

Раскручивая эту тему, YouTube-блогер Bitwit решил проверить, а какой компьютер можно собрать за стоимость NVIDIA RTX 4080. Оказалось, что за те 1200 долларов, которые просят за видеокарту, можно купить полноценный игровой компьютер.

Интересный факт: по цене предфлагманской видеокарты NVIDIA RTX 4080 можно купить полноценный игровой ПК

videocardz.com

Речь идёт о сборке на основе процессора Ryzen 5 5600X, материнской платы MSI B550-A Pro, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокарты Radeon RX 6800 XT. При этом в него также будет установлен SSD-накопитель на 1 ТБ и блок питания EVGA на 600 Вт.

Такой ПК, по словам блогера, способен вытянуть Forza Horizon 5 при 100 fps.

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