InWin представила футуристичный открытый корпус SHIFT с местом сразу под три СЖО

Это открытая платформа с необычным «авиационным» дизайном, выполненная из алюминиевого сплава с применением CNC-фрезеровки и пескоструйной обработки поверхности. Вес конструкции — 4,25 кг.

Корпус выполнен в виде открытой рамы с регулируемыми элементами, напоминающими крылья дрона. Такая форма создаёт эффект «парящих» компонентов, хотя и делает систему более уязвимой к пыли.

InWin SHIFT поддерживает материнские платы до формата E-ATX, видеокарты длиной до 350 мм (в горизонтальной, вертикальной или мульти-GPU конфигурации) и до девяти вентиляторов 120 мм.