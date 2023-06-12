Инженер-любитель добавил 44 ГБ памяти легендарной видеокарте NVIDIA RTX 2080 Ti

Занимательно, что моддер wnxod использовал дизайн печатной платы, уже применявшийся в TITAN RTX. Плату снабдили до 24 чипами памяти с каждой стороны, однако в RTX 2080 Ti, с другой стороны, чипов нет.

В рамках своей модификации, wnxod просто заменил существующие модули на аналоги ёмкостью 2 ГБ и удвоил их количество, установив новые детали сзади.