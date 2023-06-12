Компьютеры
09:37, 12 июня 2023
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Инженер-любитель добавил 44 ГБ памяти легендарной видеокарте NVIDIA RTX 2080 Ti

Впечатляющая работа

Моддер под псевдонимом wnxod порадовал любителей игр и компьютерного железа новыми фотографиями и скриншотами модифицированной видеокарты NVIDIA RTX 2080 Ti.

В рамках своего проекта, инженер добавил в данную модель внушительные 44 ГБ памяти GDDR6, вместо оригинальных 11 ГБ при 352-битной шине.

Этот уникальный апгрейд позволил значительно увеличить пропускную способность памяти до впечатляющих 616 ГБ/с, что соответствует требованиям современных игровых карт.

Инженер-любитель добавил 44 ГБ памяти легендарной видеокарте NVIDIA RTX 2080 Ti
Tom's Hardware

Занимательно, что моддер wnxod использовал дизайн печатной платы, уже применявшийся в TITAN RTX. Плату снабдили до 24 чипами памяти с каждой стороны, однако в RTX 2080 Ti, с другой стороны, чипов нет.

В рамках своей модификации, wnxod просто заменил существующие модули на аналоги ёмкостью 2 ГБ и удвоил их количество, установив новые детали сзади.

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