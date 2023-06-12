Инженер-любитель добавил 44 ГБ памяти легендарной видеокарте NVIDIA RTX 2080 Ti

Инженер-любитель добавил 44 ГБ памяти легендарной видеокарте NVIDIA RTX 2080 TiВпечатляющая работа
Моддер под псевдонимом wnxod порадовал любителей игр и компьютерного железа новыми фотографиями и скриншотами модифицированной видеокарты NVIDIA RTX 2080 Ti.
В рамках своего проекта, инженер добавил в данную модель внушительные 44 ГБ памяти GDDR6, вместо оригинальных 11 ГБ при 352-битной шине.
Этот уникальный апгрейд позволил значительно увеличить пропускную способность памяти до впечатляющих 616 ГБ/с, что соответствует требованиям современных игровых карт.
Занимательно, что моддер wnxod использовал дизайн печатной платы, уже применявшийся в TITAN RTX. Плату снабдили до 24 чипами памяти с каждой стороны, однако в RTX 2080 Ti, с другой стороны, чипов нет.
В рамках своей модификации, wnxod просто заменил существующие модули на аналоги ёмкостью 2 ГБ и удвоил их количество, установив новые детали сзади.