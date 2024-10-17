Компьютеры
Опубликовано 17 октября 2024, 12:10
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Ippon анонсировали флагманскую модель ИБП «Kirpich» для компьютеров и офисов

И рассказали о новшествах партнёрской программы
Кристина Вишневецкая — директор по развитию Ippon
© Ippon

Российский производитель источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей Ippon представил обновлённую линейку своих устройств и показал новые модели на своей пресс-конференции во Вьетнаме. Компания уделяет особое внимание b2b-рынку, источникам бесперебойного питания для крупных центров обработки данных, продуктами для крупного бизнеса в промышленности и инфраструктуре.

До конца этого года в продаже станут доступны новые ИБП с натривыемыми аккумуляторами от Ippon, а главная новинка этого года — новая линейка источников бесперебойного питания «Kirpich».

ИБП «Kirpich»

ИБП «Kirpich»

© Ippon

Новые устройства оснащены восемью евророзетками, умеют автоматически регулировать напряжение, защищают оборудование от возникновения короткого замыкания, а ещё помогут безболезненно справиться со скачками напряжения и перегрузками на электросетях.

Новинка с запоминающимся названием будет доступна трёх вариантах в зависимости от мощности (650, 850 и 1050 ВА).

Kirpich 650Kirpich 850Kirpich 1050
Мощность (ВА)650 ВА850 ВА1050 ВА
Мощность (Вт)350 Вт480 Вт600 Вт
Время автономной работы при 50% нагрузке5 минут3 минуты4 минуты
Входное напряжение162-290 В162-290 В162-290 В
Тип аккумуляторасвинцово-кислотныйсвинцово-кислотныйсвинцово-кислотный
Емкость7 Ач9 Ач9 Ач
Напряжение12 В12 В12 В
Время заряда (примерно)8 часов8 часов8 часов
Размер288x166x118 мм288x166x118 мм288x166x118 мм
Вес4.4 кг5.3 кг5.95 кг

Все модели оснащены жидкокристаллическим экраном для получения информации о состоянии устройств. Для их настройки имеется возможность подключения к компьютерам через USB-порты, а фирменная утилита «Power Master+» позволяет индивидуально настроить точное время включения и выключения ИБП.

«Кирпичи» возможно мониторить дистанционно: фирменное ПО позволяет получать актуальные сведения о питании, текущем уровне нагрузке, состоянии батарей, отслеживать журнал ошибок и событий. В случае поломки источника бесперебойного питания или вышедших из строя батарей пользователя уведомит звуковой сигнал.

Директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая также рассказала об изменениях в партнёрской программе, которая заработает уже в начале следующего года. Партнерская программа компании существует уже несколько лет и включает в себя ряд статусов, которые предполагают определенные условия для партнеров в зависимости от их индивидуального уровня.

Одно из нововведений будущего 2025 года — появление статуса «инжиниринг-партнера». Под этим Ippon подразумевает создание комплексных решений, необходимость в которых уже сейчас вызвана заметным ростом запроса не только на поставки оборудования, но и на услуги по его дальнейшему содержанию и сервису.

Партнёры компании, которые способны предложить весь спектр услуг от проектирования до постпродажного глобального обслуживания, будут зарабатывать больше. А для конечного заказчика это значит, что пользоваться продуктами Ippon всегда будет надёжно и удобно.

Автор:Никита Глушков
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