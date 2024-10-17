Ippon анонсировали флагманскую модель ИБП «Kirpich» для компьютеров и офисов

Ippon анонсировали флагманскую модель ИБП «Kirpich» для компьютеров и офисовИ рассказали о новшествах партнёрской программы
Российский производитель источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей Ippon представил обновлённую линейку своих устройств и показал новые модели на своей пресс-конференции во Вьетнаме. Компания уделяет особое внимание b2b-рынку, источникам бесперебойного питания для крупных центров обработки данных, продуктами для крупного бизнеса в промышленности и инфраструктуре.
До конца этого года в продаже станут доступны новые ИБП с натривыемыми аккумуляторами от Ippon, а главная новинка этого года — новая линейка источников бесперебойного питания «Kirpich».
Новые устройства оснащены восемью евророзетками, умеют автоматически регулировать напряжение, защищают оборудование от возникновения короткого замыкания, а ещё помогут безболезненно справиться со скачками напряжения и перегрузками на электросетях.
Новинка с запоминающимся названием будет доступна трёх вариантах в зависимости от мощности (650, 850 и 1050 ВА).
|Kirpich 650
|Kirpich 850
|Kirpich 1050
|Мощность (ВА)
|650 ВА
|850 ВА
|1050 ВА
|Мощность (Вт)
|350 Вт
|480 Вт
|600 Вт
|Время автономной работы при 50% нагрузке
|5 минут
|3 минуты
|4 минуты
|Входное напряжение
|162-290 В
|162-290 В
|162-290 В
|Тип аккумулятора
|свинцово-кислотный
|свинцово-кислотный
|свинцово-кислотный
|Емкость
|7 Ач
|9 Ач
|9 Ач
|Напряжение
|12 В
|12 В
|12 В
|Время заряда (примерно)
|8 часов
|8 часов
|8 часов
|Размер
|288x166x118 мм
|288x166x118 мм
|288x166x118 мм
|Вес
|4.4 кг
|5.3 кг
|5.95 кг
Все модели оснащены жидкокристаллическим экраном для получения информации о состоянии устройств. Для их настройки имеется возможность подключения к компьютерам через USB-порты, а фирменная утилита «Power Master+» позволяет индивидуально настроить точное время включения и выключения ИБП.
«Кирпичи» возможно мониторить дистанционно: фирменное ПО позволяет получать актуальные сведения о питании, текущем уровне нагрузке, состоянии батарей, отслеживать журнал ошибок и событий. В случае поломки источника бесперебойного питания или вышедших из строя батарей пользователя уведомит звуковой сигнал.
Директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая также рассказала об изменениях в партнёрской программе, которая заработает уже в начале следующего года. Партнерская программа компании существует уже несколько лет и включает в себя ряд статусов, которые предполагают определенные условия для партнеров в зависимости от их индивидуального уровня.
Одно из нововведений будущего 2025 года — появление статуса «инжиниринг-партнера». Под этим Ippon подразумевает создание комплексных решений, необходимость в которых уже сейчас вызвана заметным ростом запроса не только на поставки оборудования, но и на услуги по его дальнейшему содержанию и сервису.
Партнёры компании, которые способны предложить весь спектр услуг от проектирования до постпродажного глобального обслуживания, будут зарабатывать больше. А для конечного заказчика это значит, что пользоваться продуктами Ippon всегда будет надёжно и удобно.