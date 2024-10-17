Ippon анонсировали флагманскую модель ИБП «Kirpich» для компьютеров и офисов

Российский производитель источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей Ippon представил обновлённую линейку своих устройств и показал новые модели на своей пресс-конференции во Вьетнаме. Компания уделяет особое внимание b2b-рынку, источникам бесперебойного питания для крупных центров обработки данных, продуктами для крупного бизнеса в промышленности и инфраструктуре.

До конца этого года в продаже станут доступны новые ИБП с натривыемыми аккумуляторами от Ippon, а главная новинка этого года — новая линейка источников бесперебойного питания «Kirpich».