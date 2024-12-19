Ищете качественный монитор с высокой герцовкой? PC Gamer составил топ-7 моделей на конец 2024 года

Лидером стал Sony Inzone M10S с впечатляющими 480 Гц и временем отклика 0.03 мс. Этот OLED-дисплей с разрешением 1440p идеально подходит для киберспорта, но его цена остаётся высокой.

На втором месте — MSI MPG 271QRX, предлагающий 360 Гц на базе QD-OLED панели. Монитор сочетает скорость и потрясающее качество изображения, хотя требует мощной видеокарты.

Alienware AW2723DF, занявший третье место, предлагает 280 Гц на IPS-матрице. Он надёжен и быстр, но уступает OLED по контрасту и чёрным цветам.

Четвёртый в списке — Alienware 34 AW3423DWF с 165 Гц и ультрашироким экраном OLED для универсального гейминга.

Среди бюджетных решений выделяется BenQ Mobiuz EX240 с 165 Гц и разрешением 1080p — отличный выбор для экономных геймеров.

Лидером среди 4K-мониторов стал MSI MPG 321URX QD-OLED с 240 Гц, а LG UltraGear 32GS95UE завершает топ благодаря режиму 480 Гц при 1080p и 240 Гц при 4K.