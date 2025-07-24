Исследование Panasonic: компании хотят перейти на Windows 11, но боятся расходов и сбоев в работе

Около 62% устройств в организациях нуждаются в замене или обновлении для совместимости с новой ОС. В крупных компаниях (свыше 5000 сотрудников) этот показатель достигает 76%.

Несмотря на трудности, бизнес признаёт плюсы Windows 11. Среди них — лучшая производительность, современная инфраструктура и доступ к AI-инструментам вроде Microsoft Copilot.

Но процесс перехода сопровождается рядом опасений: 94% боятся роста угроз со стороны вирусов и шифровальщиков, 93% — утечек данных. Кроме того, компании обеспокоены высокими расходами на миграцию — об этом заявили две трети респондентов.

Примерно половина участников отметили проблемы с совместимостью софта (47%) и риски простоев (45%). А для четверти компаний обновление оборудования требует параллельной замены программ, что дополнительно увеличивает расходы.