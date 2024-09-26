Исследование показало, что компьютеры с ИИ покупают не ради технологий

В основе выбора лежат текущая необходимость обновления оборудования и следующие за этим стандартные требования и соответствующие характеристики. Наличие нейропроцессора (NPU) — побочный эффект, который имеет свою ценность, но не исчерпывающую. И это касается как обычных пользователей, так и предприятий.

Об этом говорят и отчёты аналитиков Worldwide Mobile Device Trackers. Как отмечается, производители ноутбуков всё ещё вынуждены разъяснять потенциальным пользователям преимущества NPU, чтобы покупатели могли оценить возможности ПК с ИИ для повседневного использования. И даже «агрессивный маркетинг ПК Copilot+ от Microsoft», не спасает ситуацию: «краткосрочное внедрение ИИ остаётся несколько скромным».

Но как раз востребованность новых компьютеров, которые всё чаще оснащаются платформами от AMD, Intel и Qualcomm со встроенными NPU, и влияет на распространение ИИ, что может способствовать росту технологии в геометрической прогрессии.

«Несмотря на то, что в последнее время искусственный интеллект стал навязчивой идеей, он ещё не стал стимулом для покупки среди покупателей ПК. Предприятия, безусловно, признают важность искусственного интеллекта, но многие не видят возможности его немедленного использования и предпочитают ПК с искусственным интеллектом в качестве средства защиты на будущее», — прокомментировал ситуацию руководитель исследования Worldwide Mobile Device Trackers Джитеш Убрани.