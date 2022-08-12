Исследование: процессоры AMD стали ещё популярнее, а интерес к Intel спал

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Исследование: процессоры AMD стали ещё популярнее, а интерес к Intel спалУ моделей бренда есть немало конкурентных преимуществ
Группа аналитиков из Mercury Research представили свежий отчёт, в котором видно — популярность процессоров AMD в десктопном, серверном и мобильном сегментах рынка продолжает расти.
Так, во II квартале 2022 года компания нарастила свою рыночную долю до 29,2%. Для сравнения, в прошлом году у неё было лишь 22,5%. Самым заметным оказался рост в сегменте ноутбучных процессоров — здесь модели Ryzen увеличил своё присутствие с 20% до 24,8%.
В то же время intel наоборот просела — ей досталось «всего лишь» 70,8% рынка.
Рост популярности AMD можно заметить и в десктопном сегменте. Здесь компания подтянула показатели до 20,6%, что на 3,5% больше, чем в 2021 году.
По мнению специалистов, рост популярности «красных» продолжится и в III квартале 2022-го.