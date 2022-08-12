Исследование: процессоры AMD стали ещё популярнее, а интерес к Intel спал

Так, во II квартале 2022 года компания нарастила свою рыночную долю до 29,2%. Для сравнения, в прошлом году у неё было лишь 22,5%. Самым заметным оказался рост в сегменте ноутбучных процессоров — здесь модели Ryzen увеличил своё присутствие с 20% до 24,8%.

В то же время intel наоборот просела — ей досталось «всего лишь» 70,8% рынка.