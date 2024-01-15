Исследование: в 2023 году рынок ПК рухнул в сравнении с 2022-м

Согласно отчету аналитической компании Canalys, общий объем продаж ПК упал на 13% по сравнению с 2022 годом. Однако в IV квартале 2023-го наблюдался небольшой рост на 3%, что положило конец снижению продаж, которое продолжалось семь кварталов подряд.

В IV квартале общий объем продаж составил 65.3 млн единиц, включая 51.6 млн ноутбуков (рост на 4%) и 13.7 млн настольных ПК (снижение на 1%).

Несмотря на общее снижение рынка в 2023-м, эксперты Canalys ожидают, что в ближайшем будущем рынок персональных компьютеров получит дополнительный импульс благодаря внедрению ИИ и обновлению компьютеров.

Среди производителей ПК, Lenovo занимает лидирующую позицию с 16.1 млн проданных устройств в IV квартале и общим объемом продаж в 2023 году в 59.1 млн единиц.

HP заняла второе место с 6% ростом в последнем квартале и общим объемом продаж в 2023 году в 52.9 млн единиц, хотя это было на 4% меньше, чем в 2022-м.

Dell сохраняет третье место с 9.9 млн проданных устройств в IV квартале и общим объемом продаж в 40 млн единиц за год.