Исторический момент: AMD впервые стоит дороже Intel

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Исторический момент: AMD впервые стоит дороже IntelНа это у компании ушло более 50 лет
Случилось то, чего AMD (и фанаты бренда) ждали более полувека. Компания наконец-то смогла обогнать своего главного конкурента — Intel — по уровню рыночной капитализации. У «красных» она составила 197,75 млрд долларов, в то время как «синих» — 197,24 млрд.
С одной стороны, разница не то чтобы огромная — она составляет всего 51 млн долларов. С другой же — значимость данного события трудно переоценить.
По мнению ряда экспертов, AMD достигла таких результатов не в последнюю очередь за счёт поглощения Xilinx. Компания является крупнейшим разработчиком и производителем программируемых логических интегральных схем. Сумма этой сделки составила около 35 млрд долларов.
Напомним, что AMD основали в далёком 1969 году, всего через год после Intel. И с тех самых пор оба IT-гиганта неустанно конкурируют друг с другом. Но до последнего момента Intel удавалось оставаться в этом соревновании в статусе безоговорочного лидера.
Источник: Tom's Hardware