Исторический момент: AMD впервые стоит дороже Intel

С одной стороны, разница не то чтобы огромная — она составляет всего 51 млн долларов. С другой же — значимость данного события трудно переоценить.

По мнению ряда экспертов, AMD достигла таких результатов не в последнюю очередь за счёт поглощения Xilinx. Компания является крупнейшим разработчиком и производителем программируемых логических интегральных схем. Сумма этой сделки составила около 35 млрд долларов.

Напомним, что AMD основали в далёком 1969 году, всего через год после Intel. И с тех самых пор оба IT-гиганта неустанно конкурируют друг с другом. Но до последнего момента Intel удавалось оставаться в этом соревновании в статусе безоговорочного лидера.