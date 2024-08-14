Итоги неутешительны: новенькие Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X провалилась в продажах

В крупнейшем немецком магазине Mindfactory было продано всего 10 единиц Ryzen 5 9600X за первую неделю, а 9700X даже не достиг этого показателя.

Зато модели с технологией 3D V-Cache продолжают доминировать: Ryzen 7 7800X3D продано 950 штук, а Ryzen 9 7950X3D — 130 единиц.

В США на Amazon и Newegg ситуация аналогичная: ни один из новых процессоров не вошел в топ-25. Ryzen 7 9700X занимает лишь 39-е место на Amazon и 44-е на Newegg.

Тем временем, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X остаются лидерами продаж на этих платформах.