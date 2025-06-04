Итоги теста RTX 5060: почти как 4060 Ti, но с проблемой в ААА-играх

Опубликовано 04 июня 2025, 07:161 мин.
Итоги теста RTX 5060: почти как 4060 Ti, но с проблемой в ААА-играхИ это печально
Портал ComputerBase протестировал видеокарту NVIDIA RTX 5060 Prime от Asus и выявил серьёзный дисбаланс между её производительностью и объемом видеопамяти.
В 1080p карта показывает 68,3 fps, в 1440p — 43,5 fps. С трассировкой лучей — 46,7 и 31,4 fps соответственно. Вообще, RTX 5060 в среднем на 17–19% быстрее RTX 4060, а по уровню близка к RTX 4060 Ti, что кажется отличным результатом.
Однако основная проблема — всего 8 ГБ VRAM, чего в 2025 году недостаточно даже для FullHD. Уже сейчас в некоторых ААА-играх из-за нехватки памяти наблюдаются тормоза, а иногда игру невозможно запустить без понижения качества текстур.
В перспективе трех-четырех лет RTX 5060 не выглядит жизнеспособным вариантом: всё больше игр требуют 10–12 ГБ памяти и выше. Multi Frame Generation от NVIDIA ситуацию не спасает — комфортный геймплей в ААА-проектах требует высокой базовой производительности, которой карте не хватает.