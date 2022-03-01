Из каких стран хакеры атакуют Россию

Как сообщили в пресс-службе StormWall, атакам подверглись компании из топливно-энергетического сектора, финансовой отрасли, производственной сферы, телеком-индустрии. Это Сбербанк, "Яндекс", "Сибур", Газпром", "Лукойл", "Норникель".

Основная масса атак приходится на США - 28,9% и Евросоюз - 46,7%. Как отмечается, серия атак длилась с 24 по 28 февраля, а 27 февраля был зафиксирован пик. Специалисты рекомендуют российским компаниям улучшить киберзащиту, так как, по их мнению, в ближайшее ситуация лучше не станет. "Специалисты регулярно наблюдают DDoS-атаки по протоколу HTTP мощностью до 200 тысяч пакетов в секунду. Для запуска DDoS-атак хакеры также активно используют ботнеты, которые позволяют организовать атаки мощностью до 2 Тбит/с. По данным экспертов, один из ботнетов, с помощью которого запускались атаки, состоит из 100 тысяч различных устройств. Хакеры также атакуют DNS-серверы банков в надежде, что распадётся сеть банкоматов", - отметили в пресс-службе компании.