Из-за дефицита DDR5-памяти, пользователи массово скупают устаревшие AM4-процессоры

Как отмечают XDA Developers, из-за подорожания DRAM и высокой стоимости перехода на AM5, многие пользователи отказываются от апгрейда и возвращаются к проверенным решениям прошлых лет.

Согласно последним данным, продажи материнских плат под DDR5 за год упали почти на 50%. Причина проста: апгрейд на AM5 требует сразу заменить процессор, плату и память, а итоговая сумма в ряде случаев выросла более чем вдвое.

На этом фоне AM4 выглядит куда привлекательнее — достаточно обновить BIOS и поставить более мощный процессор.

Особым спросом пользуются чипы на архитектуре Zen 3. Для владельцев ранних Ryzen такой апгрейд дает прирост производительности до 40% без покупки новой платформы.

Дополнительный плюс — доступные цены и высокая ликвидность комплектующих на вторичном рынке.

В итоге дефицит DDR5 не только замедлил переход на AM5, но и обеспечил AM4 неожиданную «вторую молодость».