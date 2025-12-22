Из-за дефицита DRAM, популярный продавец готовых ПК начал предлагать варианты без оперативной памяти

Из-за дефицита DRAM, популярный продавец готовых ПК начал предлагать варианты без оперативной памятиДожили
Как сообщает VideoCardz, американский системный интегратор Paradox Customs начал предлагать готовые ПК без установленной оперативки.
Опция рассчитана на пользователей, у которых уже есть собственные модули памяти. Это позволяет не переплачивать за предустановленную RAM, цены на которую за последние месяцы выросли в разы.
В условиях кризиса памяти, такой подход может заметно снизить итоговую стоимость сборки. Однако у решения есть и подводные камни.
Во многих брендовых ПК используются кастомные материнские платы с модифицированными версиями BIOS. Установка сторонних комплектов оперативной памяти в такие системы может привести к проблемам с совместимостью — от нестабильной работы и вылетов приложений до циклических перезагрузок.
В итоге экономия возможна, но требует осторожности и понимания нюансов железа.