Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Компьютеры
08:58, 22 декабря 2023
1 мин.

Из-за отказа Microsoft от поддержки Windows 10 более 200 млн устройств придется выкинуть на свалку

Это слишком много

Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.

Это решение, по оценкам экспертов из Canalys, приведет к тому, что более 240 млн устройств по всему миру окажутся устаревшими и, возможно, будут утилизированы как электронные отходы.

Такое количество девайсов составляет примерно 1/5 от общего числа компьютеров, работающих на Windows 10. Если представить, что все эти устройства — ноутбуки, и сложить их вместе, то их высота превысит диаметр Луны на 600 км.

Microsoft планирует предложить платные расширенные обновления безопасности (ESU) на три года после окончания основной поддержки, в том числе для индивидуальных пользователей.

Однако это не решает проблему миллионов устройств, которые могут стать устаревшими.

Данное решение компании поднимает важные вопросы о цифровой устойчивости и воздействии на окружающую среду.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 10
,
#Microsoft
Новости партнеров
Новости партнеров