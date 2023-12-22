Из-за отказа Microsoft от поддержки Windows 10 более 200 млн устройств придется выкинуть на свалку

Из-за отказа Microsoft от поддержки Windows 10 более 200 млн устройств придется выкинуть на свалкуЭто слишком много
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.
Это решение, по оценкам экспертов из Canalys, приведет к тому, что более 240 млн устройств по всему миру окажутся устаревшими и, возможно, будут утилизированы как электронные отходы.
Такое количество девайсов составляет примерно 1/5 от общего числа компьютеров, работающих на Windows 10. Если представить, что все эти устройства — ноутбуки, и сложить их вместе, то их высота превысит диаметр Луны на 600 км.
Microsoft планирует предложить платные расширенные обновления безопасности (ESU) на три года после окончания основной поддержки, в том числе для индивидуальных пользователей.
Однако это не решает проблему миллионов устройств, которые могут стать устаревшими.
Данное решение компании поднимает важные вопросы о цифровой устойчивости и воздействии на окружающую среду.