Из-за политического кризиса в Казахстане обрушилась цена Bitcoin и других криптовалют

Рост цены, в частности, объясняется массовым переездом майнеров в Казахстан из Китая, где майнинг запрещён законодательно. На фоне политического кризиса в Казахстане, цена на Bitcoin за сутки опустилась с более чем $47 тысяч до $43 тысяч. Ходовая среди криптодобытчиков монета — Ethereum — подешевела на 10%, и теперь за неё дают $3400.

Общая капитализация рынка криптовалюты в Казахстане опустилась до $2 трлн, а по мнению аналитиков цена криптовалют, вероятнее всего, продолжит снижаться.