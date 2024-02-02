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Компьютеры
Опубликовано 02 февраля 2024, 20:04
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Измените дату в Windows на эту и ваша ОС сломается

Но экспериментируйте на свой страх и риск
Энтузиасты обнаружили, что изменение даты в операционной системе Windows на 1 января 10 000 года приводит к ее полному сбою.

Это необычное путешествие во времени показало, что система начинает испытывать серьезные проблемы с производительностью уже в процессе ожидания достижения указанной даты.

После перехода в «будущее», пользователи сталкиваются с массовыми сбоями: от повышенной загрузки процессора до 35% без видимых причин, до полного отказа системы открывать настройки, панель управления, запускать программы и игры.

В итоге, Windows полностью теряет способность к каким-либо действиям.

Этот эксперимент подчеркивает, насколько важно не вмешиваться в системные настройки без крайней необходимости, особенно когда речь идет о фундаментальных аспектах, таких как системное время.

Изменение даты на столь далекое будущее не только вызывает непредсказуемые сбои в работе ОС, но и ставит под вопрос возможность восстановления нормальной работы системы без переустановки.

Источник:MyDrivers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WINDOWS
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#Microsoft