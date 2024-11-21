Jaguar Shores — так Intel назовет ИИ-чипы нового поколения

Jaguar Shores — так Intel назовет ИИ-чипы нового поколенияРелиза ждем уже скоро
Компания представила обновленную дорожную карту линейки ускорителей AI Accelerator, в которой значатся новинки Falcon Shores и Jaguar Shores.
Первая из них, Falcon Shores, выйдет в ближайшее время и станет основой новой эры ИИ-ускорителей Intel.
Следом за ней планируется запуск Jaguar Shores, следующего поколения чипов, призванных укрепить позиции компании в быстро растущей индустрии искусственного интеллекта. Однако Intel пока не раскрывает технических подробностей о новой архитектуре.
Эксперты отмечают, что Intel необходимо предложить действительно инновационные технологии, чтобы конкурировать с лидерами рынка.
Ранее компания уже отказалась от разработки преемника Ponte Vecchio, сосредоточившись на более перспективных продуктах, что подчеркивает стратегический акцент на сегменте ИИ-ускорителей.