К компьютеру Mac Pro следующего поколения будет невозможно подключить внешние видеокарты

При этом следующее поколение Mac Pro получит более мощную видеокарту.

Одним из отличий нового Mac Pro от версии 2019 года будет более объёмный корпус, в который, впрочем, нельзя будет интегрировать более производительную видеокарту, равно как и увеличить оперативную память. Как оказалось, нельзя будет подключить и внешние устройства. В связи с этим многие пользователи Apple уже выразили недовольство ситуацией.

Со своей стороны Apple объяснила, что подобные ограничения связаны с отказом от процессоров Intel в пользу собственных ARM-чипов, из-за чего и оперативная память, и видеокарта интегрированы в ЦП, что делает их обновление невозможным.

«В настоящее время Mac с чипами Apple Silicon не поддерживает внешние видеокарты, и вам придётся использовать то, что вы купите. Но графический процессор в Mac Pro будет мощным и получит 76 ядер», — отметил Гурман.