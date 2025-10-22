К новейшим MacBook на чипе Apple Silicon подключили RTX 5090 — официально такой возможности нет

Стоит отметить, что данный подход ориентирован на разработчиков ИИ: драйверы дают доступ к CUDA/вычислениям, но не выводят изображение на дисплей и не превращают Mac в обычный игровой ПК. Демонстрация прошла на MacBook Pro M3 Max с Tinygrad и внешним RTX через док ADT-UT3G.

Поддержка возможна и для RTX 20-й серии, но требует дополнительных манипуляций. Работают только карты с NVIDIA GSP (GTX не поддерживаются).

Ранее TinyCorp уже запускала внешние AMD-GPU (RDNA2/3/4) на Apple Silicon; теперь подход перенесён на USB4/TB4 с нативным PCIe и высокой пропускной способностью.

Официальной поддержки eGPU у Apple Silicon нет, так что проект остаётся неофициальным и рассчитан на энтузиастов.