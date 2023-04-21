К разработчикам популярного VPN нагрянула полиция

Целью полиции были якобы хранящиеся на рабочих компьютерах данные клиентов VPN-сервиса, и технику полиция попыталась изъять. Но политика компании такова, что такие данные не хранит.

По словам представителя Mullvad VPN, в офис с обыском пришли шесть сотрудников департамента национальных операций (NOA) шведской полиции. Сотрудники объяснили, что требуемых данных сервис не хранит, а конфискация незаконна, согласно законам Швеции.

В итоге полиция покинула офис Mullvad VPN, так и не конфисковав офисную технику.