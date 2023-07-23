Как бесплатно обновиться с Windows 8.1 до 11, несмотря на запрет Microsoft

Владелец Twitter-аккаунта XenoPanther обнаружил, что файл .WIM (Windows Image) сборки 25126 работает и на последней версии Canary build 25905.

Это означает, что пользователи могут использовать данный файл для обновления с Windows 8.1 до Windows 11, несмотря на то, что Microsoft заблокировала такое обновление начиная с сборки 25131.

Причины, по которым Microsoft в первую очередь заблокировала возможность обновления, неизвестны, но теперь, благодаря некоторым «дырам», проблема, похоже, была решена.

Таким образом, пользователи Windows 8.1, которые хотят обновиться до Windows 11, могут сделать это бесплатно, используя файл .WIM сборки 25126. Однако стоит отметить, что такое обновление может потребовать определённых технических навыков и знаний.