Как безопасно покупать товары на зарубежных сайтах

Как отметил эксперт, не нужно знать каких-то особых секретов кибербезопасности, достаточно придерживаться некоторых простых принципов. В первую очередь перед покупкой нужно проверить отзывы и рейтинг магазина, способы оплаты и наличие сертификата безопасности.

Отзывы легко узнать в интернете на соответствующих ресурсах, кроме них могут появиться другие сайты с дополнительной информацией. Поисковые системы сразу выдают общий рейтинг магазинов, по которому можно понять, стоит ли связываться. К том же, как подчеркнул Шевский, у любого серьёзного магазина должна быть страница в Facebook, и это тоже показатель ответственности организации.

Способы оплаты должны быть разнообразными, обязательно должна быть оплата картой — самый надёжный способ, потому что за безопасность платежей несёт ответственность платёжный провайдер. Если на сайте есть только оплата через электронные кошельки — покупать ничего нельзя. Для безопасности можно также выпускать моментальную виртуальную карту и сразу её удалять или блокировать после покупки.

На сайтах, где может быть движение денег обязателен сертификат безопасности: в адресной строке написано «https», а перед этой надписью стоит значок замка. Если ничего этого нет, связываться с таким магазином нельзя ни в коем случае.

«Перед покупкой, особенно крупной, достаточно проверить следующие вещи: рейтинг магазина в социальных сетях и отзывы в интернете. У многих иностранных компаний есть страничка на Facebook, где вы можете увидеть количество лайков и отзывы других клиентов. Даже если магазин продаёт весьма нишевый товар, у него должен быть хороший рейтинг и хотя бы пара тысяч лайков и подписок», — подчеркнул эксперт.