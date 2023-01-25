Как долго Microsoft будет обновлять Windows 11

Сама компания официальный заявлений на этот счёт не делала, но источники, знакомые с ситуацией, говорят о сроках в 10 лет. Таким образом, поддержка Windows 11 закончится не раньше 2031 года.

При этом стоит отметить, что в Microsoft уже сейчас признают, что каждая версия Windows 11 будет иметь определённый цикл поддержки продолжительностью в 24 месяца для редакций Home и Pro и 36 месяцев для редакций Enterprise и Education.

Так, релизная версия системы будет поддерживаться до 10 октября 2023 и 8 октября 2024 года соответственно.

Отметим также, что бизнес-пользователи могут выбрать выпуски Long-Term Servicing Channel, срок поддержки которых составляет 10 лет.