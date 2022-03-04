Как хакеры воруют деньги под предлогом обновления браузера

Эксперты рассказали о том, что при входе на сайты интернет-магазинов, преимущественно это касается Android-устройств, пользователи могут увидеть баннеры со срочной необходимостью обновления браузера. Информация подаётся так, что браузер пользователя необходимо срочно обновить для безопасности.

Причём на баннерах может быть написано, что необходимо обновить 89-ю версию браузера, а у человека может быть установлена, например, 98-я. И таких примеров множество.

Если пользователь переходит по такому баннеру, то попадает на фишинговый сайт, на котором у него требуют ввести данные от аккаунта. Также при переходе по баннеру на компьютер может быть загружены специальный документ, при открытии которого компьютер заражается.

По мнению экспертов, это происходит потому, что люди предпочитают быть в безопасности, этим и пользуются мошенники. «Упор делается на потребности в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефиците времени на принятие решений», - отметила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.