Опубликовано 03 декабря 2025, 15:45
2 мин.

Как легендарный Core i9-9900K из 2018 г. тянет игры накануне 2026 г.

Вы получите более 100 FPS
На YouTube-канале RandomGaminginHD продемонстрировали, как ведёт себя в Full HD и 2К сегодня i9-9900K.
Тестовый стенд включал матплату Z390 Gaming X, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц, систему охлаждения Thermalright AK120-SE, процессор i9-9900K, видеокарту Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

В разрешении 1080р в Counter-Strike 2 удалось с высоким пресетом, 4x MSAA получить в среднем 204 к/с, в Cyberpunk 2077 с High Preset, High Texture, High Crowds - 72 к/с, в Battlefield 6 с пресетом Ultra, High Res Textures, FSR Native AA - 97 к/с, в GTA 5 Enhanced с Maximum RT Preset, FSR Native AA - 76 к/с, в Fortnite с высоким пресетом, Nanite On, Lumen High, TAA - 117 к/с, в Red Dead Redemption 2 с Ultra Textures, остальными параметрами High, TAA High - 103 к/с.

В 1440р в CS 2 с теми же настройками средняя частота кадров была на уровне 181 к/с, в Cyberpunk 2077 с теми же параметрами - 67 к/с, в Battlefield 6 с высоким пресетом, High Res Textures, FSR Native - 112 к/с, в GTA 5 Enhanced с теми же параметрами, что и в 1080р, - 78 к/с, в Fortnite с теми же настройками - 108 к/с, в Red Dead Redemption 2 с теми же параметрами - 92 к/с.

Вывод

Средняя частота кадров ПК на i9-9900K в Full HD составляла в районе 111 к/с, в 2К - около 106 к/с.