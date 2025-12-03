Как легендарный Core i9-9900K из 2018 г. тянет игры накануне 2026 г.Вы получите более 100 FPS
Тестовый стенд включал матплату Z390 Gaming X, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц, систему охлаждения Thermalright AK120-SE, процессор i9-9900K, видеокарту Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.
В разрешении 1080р в Counter-Strike 2 удалось с высоким пресетом, 4x MSAA получить в среднем 204 к/с, в Cyberpunk 2077 с High Preset, High Texture, High Crowds - 72 к/с, в Battlefield 6 с пресетом Ultra, High Res Textures, FSR Native AA - 97 к/с, в GTA 5 Enhanced с Maximum RT Preset, FSR Native AA - 76 к/с, в Fortnite с высоким пресетом, Nanite On, Lumen High, TAA - 117 к/с, в Red Dead Redemption 2 с Ultra Textures, остальными параметрами High, TAA High - 103 к/с.
В 1440р в CS 2 с теми же настройками средняя частота кадров была на уровне 181 к/с, в Cyberpunk 2077 с теми же параметрами - 67 к/с, в Battlefield 6 с высоким пресетом, High Res Textures, FSR Native - 112 к/с, в GTA 5 Enhanced с теми же параметрами, что и в 1080р, - 78 к/с, в Fortnite с теми же настройками - 108 к/с, в Red Dead Redemption 2 с теми же параметрами - 92 к/с.
Вывод
Средняя частота кадров ПК на i9-9900K в Full HD составляла в районе 111 к/с, в 2К - около 106 к/с.