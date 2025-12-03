Как легендарный Core i9-9900K из 2018 г. тянет игры накануне 2026 г.

Тестовый стенд включал матплату Z390 Gaming X, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц, систему охлаждения Thermalright AK120-SE, процессор i9-9900K, видеокарту Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

В разрешении 1080р в Counter-Strike 2 удалось с высоким пресетом, 4x MSAA получить в среднем 204 к/с, в Cyberpunk 2077 с High Preset, High Texture, High Crowds - 72 к/с, в Battlefield 6 с пресетом Ultra, High Res Textures, FSR Native AA - 97 к/с, в GTA 5 Enhanced с Maximum RT Preset, FSR Native AA - 76 к/с, в Fortnite с высоким пресетом, Nanite On, Lumen High, TAA - 117 к/с, в Red Dead Redemption 2 с Ultra Textures, остальными параметрами High, TAA High - 103 к/с.