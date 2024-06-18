Как определить, что ваш ПК заражён вирусами

Как отмечает издание, пользователю следует обратить внимание на уведомления антивируса или системных утилит. Даже если будет выявлено ошибочно детектированное приложение, проверка ПК никогда не помешает.

Однако явным признаком заражения ПК является перегрузка процессора, памяти, видеокарты «на пустом месте»: пользователь может не включать никаких «тяжёлых» приложений, но компьютер может работать на 100%, причём в фоном режиме. Это происходит, когда устройство заражено майнерами, почтовыми вирусами, отправляющими спам от имени жертвы, и т.п.

На фоне таких моментов важно обращать внимание на веб-камеру ноутбука или ПК. Если компьютер заражён, камера может автоматически активироваться, тогда как пользователь её не включал.

На заражённом ПК могут внезапно вылетать либо «тормозить» приложения. Сюда же относятся всплывающие окна и произвольно открывающиеся приложения.

Однозначных советов для исправления подобной ситуации нет. Как правило, если компьютер явно заражён, советуют снести ОС и установить заново «чистую» систему. Зачастую это помогает.