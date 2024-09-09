Как почистить кэш на ноутбуке или компьютере Windows и Mac

Как почистить кэш на ноутбуке или компьютере Windows и MacРуководство по удалению временных файлов
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Существует два типа кэша: программный и аппаратный. Программный кэш размещается в папках на диске устройства, и его объем ограничен. При нехватке места старые данные удаляются для записи новых. Аппаратный кэш представляет собой «личный» кэш процессора и графического ускорителя, куда загружаются данные из оперативной памяти.
Чтобы очистить кэш на Windows, откройте «Параметры», перейдите в раздел «Система», выберите «Память» и нажмите «Временные файлы». Выберите нужные файлы для удаления и нажмите «Удалить файлы».
Для Mac воспользуйтесь Finder, перейдите в «Переход к папке» и удалите файлы из папки ~/Library/Caches.
Для очистки кэша браузеров откройте соответствующие настройки. В Chrome и Edge перейдите в раздел удаления данных браузера через меню в правом верхнем углу, выберите типы данных и удалите их. В Яндекс. Браузере и Firefox выполните аналогичные действия через настройки истории. В Opera выберите «Очистить историю посещений».
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов советует очищать кэш только при значительном замедлении работы системы или браузера.
Очищать кэш в Windows следует только тогда, когда система загружается аномально долго (если до этого на таком же «железе» загружалась быстро), но при этой процедуре, помимо очистки кэша, следует проверять и список программ в автозагрузке системы для ощутимого эффекта.