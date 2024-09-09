Как почистить кэш на ноутбуке или компьютере Windows и Mac

Существует два типа кэша: программный и аппаратный. Программный кэш размещается в папках на диске устройства, и его объем ограничен. При нехватке места старые данные удаляются для записи новых. Аппаратный кэш представляет собой «личный» кэш процессора и графического ускорителя, куда загружаются данные из оперативной памяти.

Чтобы очистить кэш на Windows, откройте «Параметры», перейдите в раздел «Система», выберите «Память» и нажмите «Временные файлы». Выберите нужные файлы для удаления и нажмите «Удалить файлы».