Как понять, что ваш смартфон заражён майнером

По словам Магомедова, майнеры распространяются скрытно, на различных форумах, даже можно заполучить подобный вирус на сайтах с фильмами и нелицензионным ПО.

Опасность майнеров в том, что они используют мощности компьютера ничего не подозревающего пользователя на все 100%. Устройство без перерыва работает на износ, в итоге могут пострадать комплектующие, особенно такая ситуация опасна для видеокарты.

Понять, что компьютер заражён именно майнером, можно по полной загрузке системы без причины, «торможению» компьютера, постоянному его нагреву, из-за чего кулер работает, «как самолёт», с характерным шумом. К тому же майнеры могут установить на устройство трояны для слежки и получения злоумышленниками необходимых им данных о пользователе и системе.

Узнать о появлении на компьютере майнера можно и в «Диспетчере задач», а также с помощью актуального антивируса.