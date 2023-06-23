Как понять, что ваш VPN взломали

О том, что через VPN доступ к устройству получили другие люди, могут свидетельствовать «аномалии» в работе гаджета — если он стал медленно работать, перегреваться и виснуть, заявили в Роскачестве.

Получить данные пользователя через VPN-сервисы возможно настолько, насколько это допустимо и через другие ресурсы и приложения. Недобросовестные разработчики, отслеживая трафик, могут продавать данные ради прибыли, отмечает руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Человек может понять, что это произошло, если начнет видеть таргетированную рекламу.

Понять же, что злоумышленники получили доступ к компьютеру, можно, если на рабочем столе или в системной папке появились или, наоборот, исчезли папки и файлы, или же если он стал без причины включаться и выключаться. Самый же опасный признак — когда все медиафайлы и документы на компьютере зашифровались и приобрели нечитаемый вид.

В первых двух случаях, отмечают эксперты, поможет временное отключение компьютера от интернета, проверка устройства антивирусом и удаления любых ненужных или подозрительных приложений. После этого следует проверить систему на наличие обновлений и изменить пароли для своих учетных записей.

Шанс того, что антивирус знаком с вредоносной программой в последнем случае, довольно призрачен, но он есть, отмечают в Роскачестве. Но в большинстве случаев, как показывает практика, понадобится переустановка операционной системы с нуля. Файлы может спасти лишь резервное копирование в облачном хранилище.

Эксперты напомнили, что программы VPN нужно выбирать обдуманно и устанавливать только проверенные, желательно платные, версии.