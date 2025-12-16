Как RTX 1650 тянет игры в конце 2025 г.Средний FPS составил больше 70 к/с
Тестовый стенд включал видеокарту GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR6, процессор Intel Core i5 12400F, оперативную память ADATA XPG Lancer RGB 32GB (2×16GB) DDR5 6000 MHz, накопитель Crucial P3 Plus 4TB (2 X 2TB) PCIe 4.0, матплату MSI B760M Bomber WiFi, систему охлаждения Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 ARGB, блок питания Cooler Master MWE 650 V3 Bronze 650W, корпус Ant Esports 211 Air Mid-Tower White.
Всего запускалось 26 игр. Среди них Assassin's Creed Shadows, Battlefield 6, ARC Raiders, Black Myth: Wukong, Call of Duty: Warzone, Clair Obscur: Expedition 33, Dying Light: The Beast, Apex Legends, Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2, GTA 5 Enhanced Edition, PUBG, Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Forza Horizon 5, Fortnite, Ghost of Tsushima, Counter-Strike 2, Valorant, Where Winds Meet, Silent Hill f, The Last of Us Part 2 Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen.
Assassin's Creed Shadows шла с пресетом Ultra Low, FSR Quality. Средняя частота кадров в ней составила 43 к/с.
Call of Duty: Warzone запускалась на настройках графики Basic, FSR Quality. Средний FPS в этой игре находился на уровне 66 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 с пресетом Medium, текстурами Ultra, TAA средняя производительность равнялась 52 к/с.
GTA 5 Enhanced Edition тестировалась на высоких настройках графики и с ТАА. В среднем здесь частота кадров находилась в районе 83 к/с.
PUBG шла с графикой Medium. Видеокарта GTX 1650 выдавала здесь в среднем 86 к/с.
Игра Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики Medium и с FSR Quality. Средняя производительность находилась на уровне 60 к/с.
В игре Forza Horizon 5 с графикой High в среднем удалось получить 84 к/с.
Counter-Strike 2 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS здесь равнялся 137 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом во всех играх средняя частота кадров с GTX 1650 составляла 72 к/с.