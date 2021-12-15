Как сильно подешевеет оперативная память в 2022 году

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Как сильно подешевеет оперативная память в 2022 годуПо крайней мере, DRAM-память
Последние год-полтора компьютерное «железо» продолжает дорожать. Чего только стоят видеокарты с их непомерно завышенными из-за майнинга и дефицита полупроводников ценами.
Но, как ни странно, даже в такие периоды бывают приятные новости. Например, стало известно, что в первом квартале 2022 года цены на оперативную память снизятся.
Об этом рассказали специалисты TrendForce в своём свежем прогнозе. По их мнению, несмотря на снижение запасов DRAM у производителей компьютеров, общий спрос на чипы памяти войдёт в «период циклического спада в первом квартале следующего года».
Это, в свою очередь, приведёт к снижению цены на оперативную память. Примерно на 8-13%.
Сообщается, что наибольшее «падение» коснётся цены на оперативную память для ПК — она упадёт на 8-10%. На 3-8 % подешевеет оперативная память для серверов и мобильных устройств. В то же время видеопамять максимум подешевеет лишь на 5%.
Источник: 3DNews