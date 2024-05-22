Как скачать осеннее обновление Windows 11 уже сейчас, не дожидаясь осени

Правда, пока что эти обновления доступны в программе Windows Insider на каналах Dev и Canary, а также через сервис UUP Dump. Именно эта сборка, скорее всего, станет релизной, так как её получают производители для подготовки новых устройств.

ISO-образы Windows 11 версии 24H2 можно скачать с сайта comms.ru.

Доступны версии на английском и русском языках, причём обновление можно установить как с сохранением данных, так и с их затиранием.

Также есть сборка, позволяющая обходить ограничения совместимости процессора и поддержки аппаратного шифрования, что полезно для старых компьютеров.

Релиз Windows 11 версии 24H2 запланирован на осень, но обновление можно получить уже сейчас. Для обновления системы откройте ISO-образ, запустите файл setup.exe и следуйте инструкциям.

Чистая установка позволяет сделать то же самое или смонтировать образ на флешку с помощью утилиты, например, Rufus.