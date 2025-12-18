Как тянет игры ноутбук на RTX 3050 в конце 2025 г.

ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN054W оснащён процессором AMD Ryzen 7 7435HS, оперативной памятью 32GB DDR5 4800 MHz Dual Channel, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR, накопителем 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, дисплеем 15.6 Inch Full HD 1920×1080, 144 Hz Refresh Rate, операционной системой Windows 11.

В игре Black Myth: Wukong с пресетом Low, DLSS Quality удалось в среднем получить 64 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с графикой Medium, TAA. Средняя частота кадров составляла здесь 65 к/с.

PUBG тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS равнялся в игре 84 к/с.

GTA 5 Enhanced Edition шла с пресетом High, TAA. Средняя частота кадров находилась в этой игре на уровне 105 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на настройках графики High. Средняя производительность равнялась здесь 89 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла с графикой Medium, DLSS Quality. Средний FPS составлял в ней 54 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась на настройках графики Low, DLSS Quality. В среднем удалось получить здесь 48 к/с.