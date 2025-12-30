Как тянет игры ноутбук с RTX 2050 на рубеже 2025-2026 гг.В среднем вы можете ожидать около 60 FPS
Участвующий в тестировании ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR-HN045W оснащён процессором AMD Ryzen 7 7435HS (Base Clock:- 3.1 GHz, Boost Clock:- 4.5 GHz), оперативной памятью 32GB DDR5 4800 MHz Dual Channel (Upgradable Upto 32GB), видеокартой Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (TGP:- 70W), накопителем 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, дисплеем 15.6 Inch Full HD 1920×1080, 144 Hz Refresh Rate, операционной системой Windows 11.
Из игр запускались Black Myth: Wukong, Battlefield 6, The Last of Us Part 2 Remastered, ARC Raiders, Red Dead Redemption 2, Where Winds Meet, God of War Ragnarök, Dying Light: The Beast, Hogwarts Legacy, Silent Hill f, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Shadows, Fortnite, GTA 5 Enhanced Edition, Counter-Strike 2.
Black Myth: Wukong шла с графикой Low и DLSS Quality. Средняя частота кадров здесь составляла 45 к/с.
В игре Battlefield 6 с пресетом Low, DLSS Quality средний FPS находился на уровне 53 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Medium, TAA. В среднем в этой игре удалось получить 56 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность составляла в этой игре 82 к/с.
GTA 5 Enhanced Edition шла на настройках графики High и с TAA. Средний FPS здесь равнялся 89 к/с.
Counter-Strike 2 запускалась с графикой Very High. Средний FPS составлял в этой игре 82 к/с.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.
Вывод
Средний FPS во всех протестированных с видеокартой RTX 2050 играх находился на уровне 57 к/с.