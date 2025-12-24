Как тянет игры RTX 3060 12 ГБ в конце 2025 г.В Full HD
Тестовый стенд включал видеокарту Zotac RTX 3060 Twing Edge OC, процессор AMD Ryzen 5 7500F, матплату ASUS TUF Gaming X670E-Plus WIFI, оперативную память Corsair Dominator Platinum 2x16GB, 6000 CL30-36-36-76, корпус Streacom BC1 Open Benchtable, систему охлаждения MO-RA 360, EK-Quantum Velocity Full Nickel, операционную систему Windows 11 25H2, Core Isolation (HVCI) enabled.
Среди игр были ARC Raiders, Where Winds Meet, Battlefield 6, Borderlands 4, Doom: The Dark Ages, Mafia: The Old Country, Silent Hill f, Clair Obscur Expedition 33, Assassin's Creed Shadows, Marvel's Spider-Man 2, Warhammer 40.000: Space Marine 2, Kingdom Come: Deliverance II, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle, Ghost of Tsushima, Stalker II, The Last of Us Part II, Microsoft Flight Simulator 2024.
Battlefield 6 шла с ультра-пресетом, DLSS 4 Quality. Средняя производительность здесь составляла 73 к/с.
Assassin's Creed Shadows запускалась с RT Low, графикой Medium, DLSS 4 Quality. Средний FPS в ней равнялся 51 к/с.
Marvel's Spider-Man 2 тестировалась с RT High, графикой High, DLSS 4 Quality. В среднем частота кадров в этой игре составляла 73 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла без RT и с лучами. Без трассировки лучей, с ультра-графикой и TAA Native средняя производительность находилась на уровне 113 к/с, с RT Ultra, графикой Ultra, DLSS 4 Quality она составляла 47 к/с.
В игре Stalker II с высоким пресетом и DLSS 4 Quality средняя частота кадров была в районе 71 к/с.
Все замеры вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
Без RT в играх средняя производительность составляла с RTX 3060 - 68 к/с, а с лучами - 60 к/с.