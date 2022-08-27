Как уход Dell из России отразится на рядовых пользователях

Как уход Dell из России отразится на рядовых пользователяхЭксперты уверены, что никак
По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, уход Dell из России никак не скажется на обычных пользователях. Но это может повлиять на бизнес-процессы.
На простых россиянах уход Dell никак не отразится. Это больше скажется на бизнесе. Они были одними из крупнейших поставщиков серверов. Сейчас же в Россию сервера поставляются путём параллельного импорта. В большей степени уход компании отразится на её сотрудниках, которым теперь предстоит искать новую работу.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что уход из России повлияет на саму Dell. По его словам, это скорее потери для самой компании.
Уход Dell практически никак не отразится на россиянах — это больше корпоративная история, плюс есть выбор из других компаний — это скорее потери для самой Dell, нежели для России.