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Как уход Dell из России отразится на рядовых пользователях

Эксперты уверены, что никак
Компания Dell объявила о полном уходе из России и увольнении всех сотрудников российского офиса. Ситуацию прокомментировали эксперты.
Как уход Dell из России отразится на рядовых пользователях

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, уход Dell из России никак не скажется на обычных пользователях. Но это может повлиять на бизнес-процессы.

На простых россиянах уход Dell никак не отразится. Это больше скажется на бизнесе. Они были одними из крупнейших поставщиков серверов. Сейчас же в Россию сервера поставляются путём параллельного импорта. В большей степени уход компании отразится на её сотрудниках, которым теперь предстоит искать новую работу.

Денис Кусков
Генеральный директор Telecom Daily

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что уход из России повлияет на саму Dell. По его словам, это скорее потери для самой компании.

Уход Dell практически никак не отразится на россиянах — это больше корпоративная история, плюс есть выбор из других компаний — это скорее потери для самой Dell, нежели для России.

Эльдар Муртазин
Ведущий аналитик Mobile Research Group
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