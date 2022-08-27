Как уход Dell из России отразится на рядовых пользователях

На простых россиянах уход Dell никак не отразится. Это больше скажется на бизнесе. Они были одними из крупнейших поставщиков серверов. Сейчас же в Россию сервера поставляются путём параллельного импорта. В большей степени уход компании отразится на её сотрудниках, которым теперь предстоит искать новую работу.



