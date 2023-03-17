Как ускорить Windows, отключив лишь одну функцию

Речь идёт о Virtualization-Based Security (VBS) — встроенном компоненте, предназначенном для повышения безопасности операционной системы за счёт использования аппаратной и программной виртуализации.

Специалисты провели ряд экспериментов, которые показали, что она снижает производительность системы, особенно при запуске ресурсоемких приложений, таких как игры.

Да, отключение VBS сопряжено с небольшим риском для безопасности, но в то же время авторы исследования предлагают пользователям задуматься над данным вариантом, чтобы ускорить работу ПК.

Отметим, что ранее, в октябре 2021 года, аналогичные результаты были получены нашими коллегами из PC Gamer — редакция отметила 30% увеличение производительности игр после отключения VBS.