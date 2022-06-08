Как установить новое масштабное обновление Windows 11 раньше остальных

На данный момент оно доступно лишь участникам ветки Release Preview программы Windows Insider. Здесь апдейт будет находиться в ближайшие месяцы, после чего станет доступно всем желающим в рамках стабильного релиза.

Одной из ключевых особенностей обновления являются новые папки в меню «Пуск». Также компания добавила свежие сенсорные жесты и возможность перетащить панель задач.

Отметим, что совсем не обязательно ждать релиза Windows 11 22H2. Опробовать апдейт можно уже сейчас — достаточно лишь стать участником Windows Insider Program. Сделать это можно перейдя по ссылке.

Если говорить о запуске обновления «для всех», то случиться это должно чуть позже в 2022 году. Ориентировочно, в сентябре.